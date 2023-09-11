Юрия Максимова во главе Полесья должен сменить на посту Сергея Шищенко, сообщает ТаТоТаке.

СК Днепр-1 назначит главным тренером звездного специалиста со Второй лиги, – ТаТоТаке

Сейчас 47-летний специалист работает в системе Полесья, в частности, возглавлял команду U-19 в последнее время. Максимов же в ближайшее время должен стать наставником СК Днепр-1.

Напомним, что Юрий Максимов возглавлял Оболонь, Кривбасс, донецкий Металлург и Ворсклу. Сейчас он возглавляет Звягель, который выступает во Второй лиге. Подопечные Максимова находятся на четвертой строчке в турнирной таблице с 12 очками.

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