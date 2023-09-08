СК Днепр-1 отпустил звездного легионера в Мексику, – СМИ
14:16 - Читати українською
Полузащитник СК Днепр-1 Доминго Бланко проведет текущий сезон за океаном.
Бланко перебрался из СК Днепр-1 в мексиканскую Тихуану, сообщает FCDNIPRO.com.
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Отмечается, что хавбек перешел на правах аренды с правом выкупа. Transfermarkt оценивает полузащитника в 2 млн евро.
Добавим, что Бланко стал игроком СК Днепр-1 в августе прошлого года. В общем, аргентинец сыграл за днепрян в 31 матче, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.
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