Бланко перебрался из СК Днепр-1 в мексиканскую Тихуану, сообщает FCDNIPRO.com.

Карпаты пытались подписать звезду СК Днепр-1 – им интересовался иностранный клуб

Отмечается, что хавбек перешел на правах аренды с правом выкупа. Transfermarkt оценивает полузащитника в 2 млн евро.

Добавим, что Бланко стал игроком СК Днепр-1 в августе прошлого года. В общем, аргентинец сыграл за днепрян в 31 матче, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.

Обпікся на Динамо, вичерпався в СК Дніпро-1: де випливе Євген Красніков?