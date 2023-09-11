СК Дніпро-1 офіційно відпустив легіонера за океан
13:14 - Читать на русском
Півзахисник Домінго Бланко проведе сезон 2023/24 за кордоном.
Мексиканська Тіхуана на своєму офіційному сайті повідомила про підписання Домінго Бланко.
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Про деталі трансферу не розголошують, але раніше повідомлялось, що хавбек покинув СК Дніпро-1 на правах оренди з правом викупу.
Додамо, що Бланко став гравцем СК Дніпро-1 у серпні минулого року. Загалом, аргентинець відіграв за дніпрян у 31 матчі, в яких відзначився 4 голами та 2 асистами.
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