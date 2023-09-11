Мексиканська Тіхуана на своєму офіційному сайті повідомила про підписання Домінго Бланко.

Український клуб вже знайшов заміну зірковому тренеру, якого сватають в СК Дніпро-1

Про деталі трансферу не розголошують, але раніше повідомлялось, що хавбек покинув СК Дніпро-1 на правах оренди з правом викупу.

Додамо, що Бланко став гравцем СК Дніпро-1 у серпні минулого року. Загалом, аргентинець відіграв за дніпрян у 31 матчі, в яких відзначився 4 голами та 2 асистами.

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