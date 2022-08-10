Бразильский вингер Уэсли Брага стал игроком СК Днепр-1, подписав контракт на один сезон с правом продления еще на один, сообщает официальный сайт клуба.

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Ранее бразилец выступал за родной Санта Круз, дальше была молодежная команда Маккаби из Нетаньи, откуда Уэсли Брага перебрался в ОАЭ. Там 22-летний футболист играл за Галф Героес, а последние полгода провел в составе Аль-Насра.

Добавим, что Уэсли Брага стал уже третьим новичком днепрян из-за границы за последние 5 дней. Ранее СК Днепр-1 объявил о трансферах бразильского голкипера Макса Валефа и аргентинского полузащитника Доминго Бланко.

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