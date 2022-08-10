Бразильский вінгер Веслі Брага став гравцем СК Дніпро-1, підписавши контракт на один сезон з правом продовження ще на один, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Раніше бразилець виступав за рідний Санта Круз, далі була молодіжна команда Маккабі з Нетаньї, звідки Веслі Брага перебрався в ОАЕ. Там 22-річний футболіст грав за Галф Героєс, а останні півроку провів у складі Аль-Насра.

Додамо, що Веслі Брага став уже третім новачком дніпрян із-за кордону за останні 5 днів. Раніше СК Дніпро-1 оголосив про трансфери бразильського голкіпера Макса Валефа та аргентинського півзахисника Домінго Бланко.

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