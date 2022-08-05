СК Дніпро-1 офіційно завершив перехід екс-півзахисника збірної Аргентини
20:15 - Читать на русском
Півзахисник Домінго Бланко нарешті приєднався до дніпровського клубу.
Бланко став черговим новачком СК Дніпро-1 у поточне міжсезоння та підписав контракт на 3 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.
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За інформацією Transfermarkt, аргентинець приєднався до дніпрян на безкоштовній основі. Бланко захищатиме кольори СК Дніпро-1 під 23-м номером.
Попереднім клубом екс-гравця збірної Аргентини (1 матч у 2019-му) був Індепендьєнте, якому він належав з 2015-го. Загалом за "червоних дияволів" Бланко провів 112 поєдинків.
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