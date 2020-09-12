СК Днепр-1 – Олимпик

СК Днепр-1 пазу в чемпионате провёл с пользой, арендовав Булецу и подписав экс-защитника Днепра Дугласа – последнему, согласно мнению Дмитрия Михайленко, до полной готовности нужно две недели тренировок. Различные журналисты также сообщали о возможности подписать Ковальца, Русина или Луизао, но пока этого не произошло. Зато, в Минай перешли Лопирёнок (аренда) и Снижко (полноценный контракт), а ассистент тренера Луиджи Ночентини покинул днепровцев.

Дуглас прокомментировал свое возвращение в Днепр

Кроме трансферов, был и товарняк против Ингульца, результат которого настораживает – 2:2. Подопечные Дмитрия Михайленко не смогли переиграть дебютанта УПЛ ни в первом туре, ни в спарринге, хотя амбиции клуба явно направлены на еврокубки. При этом все восхваляли днепровцев за интенсивный прессинг, кучу моментов и интересную схему в три защитника, однако результаты летом трудно назвать успешными – команда не прошла в еврокубки в прошлом сезоне и слабо стартовала в новом. Конечно, делать далеко идущие выводы так рано не стоит, но Дмитрия Михайленка уже чуть не уволили после вылета от Колоса – ещё несколько неудач снова могут поставить вопрос об отставке. Именно поэтому побеждать Олимпик нужно любой ценой.

Дончане также времени не теряли, за время паузы в УПЛ устроив мощную трансферную компанию. У Динамо арендовали Каргбо и Бенито, а кроме того подписали хавбека Бабенко и защитника Аблитарова. Вишенкой на торте стало приобретение аргентинского полузащитника Фабрисио Альваренги. Олимпик даже решился отказаться от Приймака после просмотра, однако и без потерь не обошлось – команду покинули Матар и Гошкодеря. Но это, как говорил классик, такое.

Звёздный новичок Олимпика удивил амбициями выиграть чемпионат

Спарринг-партнёров дончане выбрали себе очень серьёзных – молодёжную сборную Украины и Шахтер. Первая разгромила "олимпийцев" со счетом 5:1, но "горняки" неожиданно проиграли (1:2, забивали Завийский и Шахаб). Кроме того, Олимпик в первом туре нового чемпионата потерпел разгромное поражение от Динамо (1:4). Поражение оказалось неоднозначным – да, киевляне переехали подопечных Игоря Климовского, однако на определенном отрезке игры его команда перехватила контроль и заслуженно забила. В целом, заметно, что нынешний коллектив ещё очень сырой и несыгранный, поэтому против СК Днепр-1 ему будет очень трудно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Гришко, Неплях (Олимпик)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Олимпик

СК Днепр-1: Сарнавский – Адамюк, Логинов, Сафронов – Тейлор, Кравченко, Когут, Дубинчак – Хобленко, Довбик, ди Франко

Олимпик: Кичак – Пасич, Зотько, Аблитаров, Лебеденко – Политыло, Бабенко – Чогадзе, Тейшейра, Бенито – Шахаб

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Динамо заморозило потенциальный трансфер Русина – форвард ожидает вердикта Луческу

Обе команды стабильно забивают всем соперника и пропускают всех же, поэтому можно прогнозировать голы в обе стороны. Впрочем, фаворитом встречи хочется назвать СК Днепр-1, который более сыгран и который имеет более сложное построение игры – Олимпик же слишком сырой.

Колос – Львов

Ковалёвцы за время паузы в УПЛ провели очень убедительную трансферную кампанию. У Динамо клуб арендовал Исаенко, Кравченко и Кучерука, продлил аренду Смирнова, а также подписал центрбэка Новака и царя Селезнёва – покинули же команду покинул исландец Вильхьяльмссон, а также Ефремов, Бондаренко и Сорокин. Кроме того, Колос представил новый стадион, на котором даже сыграют со зрителями уже против Львова. Сейчас он должен пройти аттестацию от УЕФА и, возможно, там даже проведут матч ЛЕ против Ариса.

Ротань откровенно высказался о возвращении Селезнева в УПЛ

В товарищеских матчах ковалёвцы благодаря дублю Исаенко и голу Ориховского переиграли Оболонь (3:1), а также минимально уступили Динамо. В чемпионате же Колос стартовал с тяжелого поражения Шахтеру (1:3) в матче с двумя нереализованными пенальти "горняков", но легко дончанам не было – целый час подопечные Руслана Костишина удерживали 0:0, довольно грамотно перекрывая пространство. Его коллективу очень не хватает опыта и аккуратности в защите, однако в целом Колос остался таким же, каким его привыкли видеть в прошлом сезоне – быстрым, простым, жестким, организованным, куражным и контратакующим.

Львов начало нового чемпионата пропустил из-за вспышки коронавируса в команде. В настоящее время "горожан" трудно узнать – 90% состава изменилось. Ушли Сарнавский, Гончар, Братков, Бопесу, Алваро, Приймак, Шина, Татарков, Яковелли и Люлька, а Богунов ещё и получил дисквалификацию за договорные матчи. Вместо них подписали француза (Миуби), люксембуржца (Махмутовичу), эстонца (Айнсалу), хорвата (Челича) и ряд украинцев (Величко, Грисьо, Кошман, Вичижанин, Химчак, Крушинский, Литовченко, Романчук). Клуб даже собирается покинуть стадион Украина изза высокой цены аренды – возможно, это завершится переездом в Тернополь. Ну, этому клубу не привыкать.

"Не все бразильцы – футболисты": гендиректор Львова рассказал об изменении трансферного вектора

Такие масштабные и резкие перестановки очень похожи на то, что в последние годы происходило с Карпатами – про их финал, думаю, напоминать не стоит. Львов даже товарищеских матчей не проводил, хотя тренер Георгий Цецадзе говорит, что к Колосу удалось лучше подготовиться. Посмотрим, что с этого получится, но прямо сейчас "горожане" выглядят одними из главных претендентов на вылет.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Львов

Колос: Волынец – Зозуля, Максименко, Петров, Емец – Ориховский, Задоя – Антюх, Смирный, Морозко – Селезнёв

Львов: Литовченко – Махмутович, Борзенко, Миуби, Клименчук – Айнсалу, Сабино – Велвес, Араужо, Кошман – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Колос готовится к еврокубкам и демонстрирует футбол уровня середины таблицы УПЛ, а вот что может продемонстрировать Львов – можно только догадываться. Логика подсказывает, что на фоне масштабных перестановок и при огромной игровой паузе шансов у "горожан" немного, но всегда есть шанс на сенсацию. Впрочем, сейчас существует слишком большой соблазн поставить на уверенную победу ковалёвцев.

Стильно на все 160 миллионов – фотоэкскурсия по новому стадиону Колоса и амбициозные планы клуба