"Рад, что снова в Днепре. Хороший город. Я и семья любим этот город. Я знаю о новой команде. Нахожусь в очень хорошем настроении. Очень рад", – сказал Дуглас для клубного Youtube-канала.

СК Днепр-1 объявил о подписании Дугласа

Также о новичке высказался и наставник днепрян Дмитрий Михайленко, который не скрывал радости из-за подписания 30-летнего бразильца, и спрогнозировал, что на возвращение к игровому тонусу футболисту понадобится две недели.

Защитник известен украинским болельщикам своими выступлениями за Днепр в 2013-2016 годах, с которым стал финалистом Лиги Европы.

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