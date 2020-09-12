СК Дніпро-1 – Олімпік

СК Дніпро-1 пазу в чемпіонаті провів з користю, орендувавши Булецу та підписавши екс-захисника Дніпра Дугласа – останньому, згідно з думкою Дмитра Михайленка, для повної готовності потрібно два тижні тренувань. Різні журналісти також повідомляли про можливість підписати Ковальця, Русина чи Луїзао, але поки цього не сталося. Натомість, в Минай перейшли Лопирьонок (оренда) та Сніжко (повноцінний контракт), а з асистентом тренера Луїджі Ночентіні просто припинили співпрацю.

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Крім трансферів, був і товарняк проти Інгульця, результат якого насторожує – 2:2. Підопічні Дмитра Михайленка не змогли переграти дебютанта УПЛ ні в першому турі, ні в спарингу, хоча амбіції клубу явно спрямовані на єврокубки. При цьому всі вихваляли дніпровців за інтенсивний пресинг, купу моментів та цікаву схему в три захисники, однак результати "жовто-чорних" влітку важко назвати успішними – команда не пройшла у єврокубки в попередньому сезоні й слабко стартувала в новому. Звісно, робити далекоглядні висновки так рано не варто, але Дмитра Михайленка вже ледь не звільнили після вильоту від Колоса – і ще кілька невдач знову можуть поставити питання щодо відставки. Саме тому перемагати Олімпік потрібно за будь-яку ціну.

Донеччани також часу не гаяли, за час паузи в УПЛ влаштувавши потужну трансферну компанію. У Динамо орендували Каргбо та Беніто, а крім того підписали хавбека Бабенка та захисника Аблітарова. Вишенькою на торті стало придбання аргентинського півзахисника Фабрісіо Альваренги. Олімпік навіть наважився відмовитись від Приймака після перегляду, однак і без втрат не обійшлося – команду покинули Матар і Гошкодеря. Втім, то, як говорив класик, таке.

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Спаринг-партнерів донеччани обрали собі дуже серйозних – молодіжну збірну України та Шахтар. Перша розгромила "олімпійців" з рахунком 5:1, але "гірники" несподівано програли (1:2, забивали Завійський і Шахаб). Крім того, Олімпік у першому турі нового чемпіонату зазнав розгромної поразки від Динамо (1:4). Поразка виявилась неоднозначною – так, кияни переїхали підопічних Ігоря Климовського, однак на певному відрізку гри його команда перехопила контроль і заслужено забила. Загалом, помітно, що цьогорічний колектив ще дуже сирий і незіграний, тож проти СК Дніпро-1 йому буде дуже важко.

Кадрова ситуація

Травмовані: Гришко, Неплях (Олімпік)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Олімпік

СК Дніпро-1: Сарнавський – Адамюк, Логінов, Сафронов – Тейлор, Кравченко, Когут, Дубінчак – Хобленко, Довбик, ді Франко

Олімпік: Кичак – Пасіч, Зотько, Аблітаров, Лебеденко – Політило, Бабенко – Чогадзе, Тейшейра, Беніто – Шахаб

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

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Обидві команди стабільно забивають усім суперникам і пропускають від усіх же, тож можна прогнозувати голи в обидва боки. Втім, фаворитом зустрічі хочеться назвати СК Дніпро-1, який більш зіграний і має складнішу побудову гри – Олімпік же занадто сирий.

Колос – Львів

Ковалівці за час паузи в УПЛ провели дуже переконливу трансферну кампанію. У Динамо клуб орендував Ісаєнка, Кравченка та Кучерука, подовжив оренду Смирного, а також підписав центрбека Новак та царя Селезньова – натомість, команду покинули ісландець Вільх'яльмссон, а також Єфремов, Бондаренко та Сорокін. Крім того, Колос презентував новий стадіон, на якому навіть зіграють з глядачами вже проти Львова. Зараз він повинен пройти атестацію від УЄФА і, можливо, там навіть проведуть матч ЛЄ проти Аріса.

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У товариських матчах ковалівці завдяки дублю Ісаєнка та голу Оріховського переграли Оболонь (3:1), а також мінімально поступилися Динамо. В чемпіонаті ж Колос стартував з важкої поразки Шахтарю (1:3) у матчі з двома нереалізованими пенальті "гірників", але легко донеччанам не було – цілу годину підопічні Руслана Костишина тримали 0:0, доволі грамотно перекриваючи простір. Його колективу дуже не вистачає досвіду й охайності в захисті, однак загалом Колос залишився таким же, яким його звикли бачити у попередньому сезоні – швидким, простим, жорстким, організованим, куражним і контратакувальним.

Львів початок нового чемпіонату пропустив через спалах коронавірусу в команді. Нині "містян" важко впізнати – 90% складу змінилося. Пішли Сарнавський, Гончар, Братков, Бопесу, Алваро, Приймак, Шина, Татарков, Яковеллі та Люлька, а Богунов ще й отримав дискваліфікацію за договірні матчі. Замість них підписали француза (Міубі), люксембуржця (Махмутовіч), естонця (Айнсалу), хорвата (Челіч) та низку українців (Величко, Грисьо, Кошман, Вічіжанин, Химчак, Крушинський, Літовченко, Романчук). Клуб навіть збирається покинути стадіон Україна через високу ціну оренди – можливо, це завершиться переїздом у Тернопіль. Ну, цьому клубу не звикати.

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Такі масштабні й різкі перестановки дуже схожі на те, що в останні роки відбувалося з Карпатами – про їхній фінал, думаю, нагадувати не варто. Львів навіть товариських матчів не проводив, хоча тренер Георгій Цецадзе говорить, що до Колоса вдалося краще підготуватися. Подивимось, що з цього вийде, але прямо зараз "містяни" виглядають одними з головних претендентів на виліт.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Львів

Колос: Волинець – Зозуля, Максименко, Петров, Ємець – Оріховський, Задоя – Антюх, Смирний, Морозко – Селезньов

Львів: Литовченко – Махмутовіч, Борзенко, Міубі, Клименчук – Айнсалу, Сабіно – Велвес, Араужо, Кошман – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Колос готується до єврокубків і демонструє футбол рівня середини таблиці УПЛ, а от що може продемонструвати Львів – можна тільки здогадуватись. Логіка підказує, що на тлі масштабних перестановок і при величезній ігровій паузі шансів у "містян" небагато, але завжди є шанс на сенсацію. Втім, зараз існує занадто велика спокуса поставити на впевнену перемогу ковалівців.

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