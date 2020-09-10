"Женя очень здорово сейчас работает и относится к себе. В Колосе он будет в форме. Колос развивается. Там новый стадион, инфраструктура на высоком уровне по украинским меркам.

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Думаю, он здесь будет прогрессировать и не остановится в развитии. Ведь, как правило, в таком возрасте футболисты гаснут и заканчивают.

Есть мотивация – это самое главное. Лига Европы ему нужна в таком возрасте. Считаю, что Женя сделал правильный выбор. Я желаю ему только удачи. Поверьте, чемпионат Украины от таких нападающих лишь выиграет", – сказал Ротань в комментарии телеканалу "Футбол".

Напомним, последним клубом Селезнева был Бурсаспор – в сезоне-2019/20 украинец провел в футболке турецкого клуба 28 матчей, записав в свой актив 10 голов и 2 ассиста. С "хлеборобами" форвард подписал однолетнее соглашение. Ротань в свое время выступал с Селезневым за Днепр и сборную Украины.

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