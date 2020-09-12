"В команде меня приняли отлично! Сразу же надавали подзатыльников в "коридоре посвящения". В целом атмосфера очень классная. Много молодых футболистов, все шутят. Тренерский штаб дружелюбный и открытый. Впоследствии адаптируюсь еще лучше. Нужно начать понемногу осваивать язык.

Олимпик вернул украинца з Азии

Моя цель – это выиграть какой-то европейский чемпионат. Понимаю, что сделать это с Олимпиком будет сложно, учитывая, что есть такие команды, как Шахтер и Динамо. Но в жизни возможно все. Сейчас же я сконцентрирован на тех задачах, которые ставит нам тренерский штаб – занять место не ниже 6-го. Будем двигаться от матча к матчу. В субботу против СК Днепр-1 мы должны набрать 3 очка!" – заверил Альваренга в комментарии официальному сайту Олимпика.

Добавим, что полузащитник воспитывался в академии аргентинского гранда Велес Сарсфилд, а его предыдущим клубом был Депортиво Морон.

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