"Как показал опыт и результат, не все бразильцы – футболисты. Многие из них квалифицированные, профессиональные, а есть такие, что немного слабо относятся. Они попадают в Европу и забывают, почему они сюда приехали.

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Поэтому мы оставили молодых и перспективных, которым нужно расти, а остальным дали дорогу в жизнь. Остались Баяно, Филипе и Сабино.

Мы понимаем, что результат нас не устраивает – 11-е место. Поэтому мы поставили перед тренерским штабом и новыми футболистами задачу – добиваться в каждом матче успехов и играть только на победу", – сказал Панькив в комментарии Футбол News.

Отметим, что ближайший матч Львова состоится завтра, 12 сентября, на выезде против Колоса. Начало в 17:00.

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