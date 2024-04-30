Артем Милевский, который теперь выступает за любительский IGNIS, в перерыве поединка не сдерживал эмоций из-за игры своих партнеров.

"Ну человек с мячом, что-то пытается, отдает передачу... Ден, ты не можешь мяч принять... Ребята, спокойно! Не бойтесь, бл*дь! Не вот это вот, бл*дь! Мяч летит, с тобой защитник, просто шаг, он тебя толкает – фол! Тебе говорю: "Вынеси мяч!" Х*ли ты разыгрываешь там с Евгеничем, бл*дь?!

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У вас что бл*дь, связка бл*дь, караоке вместе поете? Говорю не наигрывайте его, бл*дь! Не знаешь что делать – вперед в центр вынеси! На меня, на Федю. Так и будешь всю жизнь... Злость нужна бл*дь! Давайте отдыхаем бл*дь!", – огненно обратился Милевский к партнерам по команде.

Напомним, недавно Артем объявил о возвращении в футбол – экс-форвард Динамо будет выступать за медиафутбольный клуб IGNIS. 39-летний нападающий уже успел дебютировать за новую команду в чемпионате Киева.

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