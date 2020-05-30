Коронавирус в Карпаты принес защитник – он тяжело переносит болезнь, – СМИ

Ситуация во львовском клубе может иметь очень серьезные последствия.

"По нашей информации, зараженных трое, еще несколько под подозрением, есть заболевшие и среди персонала. Вирус принес в команду один из защитников (фамилию не называем по этическим соображениям), он тяжело переносит болезнь, у других игроков пока нет симптомов.

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Проблема в том, что Карпаты сдали последние тесты 3 дня назад, после чего интенсивно тренировались, а результаты тестирования получили только сегодня. Поэтому, на самом деле, могла заболеть чуть ли не вся команда. В понедельник Карпаты проведут повторное тестирование, тогда масштабы проблемы станут понятнее", – сообщили журналисты программы "ТаТоТаке" на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, накануне Карпаты официально сообщили, что идут на самоизоляцию из-за заражения коронавирусом нескольких игроков.

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