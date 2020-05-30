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Карпаты – Мариуполь: матч не состоится из-за положительных тестов на COVID-19 во львовской команде

12:03 98 Читати українською
Карпаты – Мариуполь: матч не состоится из-за положительных тестов на COVID-19 во львовской команде
Карпаты – Мариуполь / Фото из открытых источников

Первые потери в возобновленном чемпионате УПЛ – у игроков аутсайтера первенства обнаружили коронавирус.

 

Тестирования на COVID-19 обнаружили положительные результаты в отдельных игроков и среди персонала львовских Карпат, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

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Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют. В понедельник львовяне пройдут еще одно тестирование.

Руководство УАФ и УПЛ было оперативно проинформировано о ситуации в лагере команды. Как следствие, матч Карпаты – Мариуполь, который должен был состояться 31 мая в 14:00, перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Карпаты Карпаты коронавирус Карпаты - Мариуполь Мариуполь Мариуполь УАФ УПЛ
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