"Настроение в раздевалке нормальное. Команда пережила болезненное поражение от Леванте, но ждет новой возможности и сосредоточенно готовится к Осасуне. С руководством мы собираемся не чаще 1-2 дней в месяц и обсуждаем хорошие и плохие ситуации. Это плохое время, но мы должны продолжать его вместе.

Атлетико определил фаворита на тренерское кресло, если Симеоне уйдет

У меня есть мотивация жить каждый день. Я в прекрасном клубе, где я хочу быть, и я смотрю в будущее, пытаясь уладить настоящее. Не надо обращать внимание на какие-то вещи снаружи. Решим все внутри и мы поймем, куда мы идем", – приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, контракт аргентинца с Атлетико рассчитан до лета 2024 года. Для Эль Чоло это уже 11-й сезон работы в Мадриде, однако складывается он тяжеловато – действующий чемпион Испании только пятый в таблице.

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