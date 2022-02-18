Манчестер Сіті – Тоттенхем

19 лютого, 19:30. Манчестер, Етіхад

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Чому потрібно подивитися: центральний матч усього 26-го туру АПЛ. Команда Пепа Гвардіоли мчить до чемпіонства. Здається, уже ніхто не здатен її зупинити. Посеред тижня "містяни" практично гарантували собі вихід у чвертьфіналу Ліги чемпіонів і тепер знову можуть зосередитися на чемпіонаті. На Тоттенхем мотивацію довго шукати не доведеться. Саме "шпори" завдали Ман Сіті одну з двох їхніх поразок в поточній кампанії. Це було ще у стартовому турі, коли Нуну Ешпіріту Санту демонстрував чудові результати. Відтоді змінилося дуже багато.

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На Етіхад лондонську команду привезе уже Антоніо Конте. Італієць відмовився очолити Тоттенхем влітку, але зважився підхопити посеред сезону. Дива не сталося, хоча за втраченими очками "шпори" навіть у топ-4. Але це теорія, на практиці маємо три поразки поспіль і великі шанси зазнати четвертої. Тоттенхем два з половиною роки не може навіть забити на полі Ман Сіті. Залишається сподіватися, що Конте розробить якийсь божевільний план. Поки у протистояннях італійця з Гвардіолою паритет – по дві перемоги в очних зустрічах, жодних нічиїх.

Фіорентина – Аталанта

20 лютого, 13:30. Флоренція, Артеміо Франкі

Телетрансляція на каналі MEGOGO

Чому потрібно подивитися: Аталанті нікуди відступати. Підопічні Джан П'єро Гасперіні не знають смаку перемог чотири останні тури. Якщо нічиї з Інтером, Юве та Лаціо ще можна якось обґрунтувати, то поразка від Кальярі стала великою сенсацією. На щастя, жахливий місяць залишився позаду. Напередодні бергамаски, хоч і не без проблем, змогли обіграти Олімпіакос в Лізі Європи. Важливий результат для покращення мікроклімату. Тепер потрібно закріпити, але просто не буде. Фіорентина виграла два останні очні матчі, попутно вибивши Аталанту з Кубка Італії. Чекаємо на помсту. Ну і не забуваймо про Руслана Маліновського. "Фіалки" – одна з улюблених жертв українця. За сім матчів він п'ять разів відзначався результативними діями (2 голи і 3 асисти).

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Вінченцо Італьяно дуже швидко навчив свою команду грати без Влаховіча. Кшиштоф Пйонтек ідеально замінив серба і вже встиг забити чотири голи. Фактично Фіорентина провалилася лише одного разу – проти Лаціо. З Аталантою в Кубку була щонайменше рівна гра, зі Спецією довелося проявити характер, аби взяти своє. Словом, "фіалки" не посипалися, а досі залишаться однією з найцікавіших команд чемпіонату. Бажання грати в атаку сподобається нейтральному вболівальнику, а з таким суперником, як бергамаски, гарантує яскравий матч.

Валенсія – Барселона

20 лютого, 17:15. Валенсія, Месталья

Телетрансляція на каналі MEGOGO

Чому потрібно подивитися: Хаві вже зробив, здавалося, неможливе. Барселона повернулася в зону Ліги чемпіонів і має чудові шанси там залишитися. Якби ще трохи стабільності, можна було б помріяти про повернення у чемпіонські перегони. Каталонці лише одного разу в нинішньому розіграші Ла Ліги зуміли виграти два матчі поспіль. Дербі проти Еспаньйола взагалі ледь не програли, але вже з Наполі все працювало належним чином. Не зважайте на нічию. Барса повинна була переконливо перемагати. Тепер на черзі суперник, з яким можна покращувати статистику.

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Валенсія, вочевидь, зробила ставку на Кубок Іспанії. Це єдина річ, якою можна виправдати відсутність перемог у Ла Лізі ось уже два місяці. Поки тактика Хосе Бордаласа працює – до фіналу залишився один крок. Однак "зливати" матч з Барселоною ніхто не буде. Для футболістів – це шанс себе показати. Зрештою, Валенсія доволі регулярно відбирає очки в каталонців, а їхні поєдинки – завжди видовище. За останні сім зустрічей лише раз глядачі побачили менше, ніж три забитих м'ячі.

Борусія Д – Борусія М

20 лютого, 18:30. Дортмунд, Сігнал Ідуна Парк

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Чому потрібно подивитися: Дортмунд чекає на повернення Ерлінга Холанда. Поки норвежець у лазареті, його команда не може нічого гарантувати своїм уболівальникам. Останні матчі – це злива голів з непередбачуваним підсумком. Дивно, але навіть за таких умов "джмелі" продовжують залишатися другими в турнірній таблиці Бундесліги. Ба більше, відставання від Баварії не таке вже й велике. Однак, про якісь реальні проблеми для Мюнхена, звісно, не йдеться.

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Марко Розе у першому колі програв своїй колишній команді. Натомість Гладбах під керівництвом Аді Хюттера відверто посипався, але досі може дати бій будь-кому. Це доводить не лише успіх з Дортмундом. "Жеребці" у нинішньому сезоні двічі обіграли Баварію! А от з іншими суперниками – катастрофа. Вісім поразок за останні 12 матчів. Важко уявити, що лише рік тому ця команда трощила Шахтар і грала у плей-офф Ліги чемпіонів. Однак, це – дербі, тому поточна форма команд відходить на другий план. Може трапитися, що завгодно.

Інтер – Сассуоло

20 лютого, 19:00. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на каналі MEGOGO

Чому потрібно подивитися: Інтер вже достатньо закрутив інтригу в боротьбі за Скудетто. Одна перемога за чотири останні матчі. У зустрічах з прямими конкурентами жодного разу не вдалося набрати три очки, капітулювала лише скромна Венеція. Колектив Сімоне Індзагі вже не виглядає так монструозно, як у грудні-січні. З урахування матчу в запасі Інтер все ще лідер, але розслаблятися ніяк не можна. Для повернення впевненості дуже потрібна перемога.

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Сассуоло також у кризі. Команда вперше у сезоні чотири матчі поспіль без перемог. Колись "нероверді" були вкрай незручним суперником для Інтера. Дуже слушна мить пригадати ті часи. До того ж минуло понад три роки. На руку колишній команді Роберто Де Дзербі кадрові проблеми міланців. Алессандро Бастоні та Марцело Брозовіч (два надважливих гравці) пропустять матч через дискваліфікацію.