Атлетіко визначив фаворита на тренерське крісло, якщо Сімеоне піде
11:55 - Читать на русском
"Матрацники" готують план Б на випадок емоційного виснаження Дієго Сімеоне.
Атлетіко повністю довіряє Сімеоне та не планує його звільняти за жодних умов. Аргентинець вивів команду на високий рівень і тренуватиме її, поки сам захоче. Нинішня криза з поразками від Леванте та Гранади вважається тимчасовою.
Але мадридський клуб готує запасний варіант на той випадок, якщо "Ель Чоло" вирішить піти. Фаворит Атлетіко – Ернесто Вальверде, інформує Mundo Deportivo.
Керівництво "кольчонерос" давно захоплюється Вальверде і мріє його запросити. Останнім місцем роботи фахівця була Барселона, звідки його звільнили у січні 2020-го. Раніше Ернесто працював з Валенсією та Атлетіком.
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