Атлетіко повністю довіряє Сімеоне та не планує його звільняти за жодних умов. Аргентинець вивів команду на високий рівень і тренуватиме її, поки сам захоче. Нинішня криза з поразками від Леванте та Гранади вважається тимчасовою.

Але мадридський клуб готує запасний варіант на той випадок, якщо "Ель Чоло" вирішить піти. Фаворит Атлетіко – Ернесто Вальверде, інформує Mundo Deportivo.

Керівництво "кольчонерос" давно захоплюється Вальверде і мріє його запросити. Останнім місцем роботи фахівця була Барселона, звідки його звільнили у січні 2020-го. Раніше Ернесто працював з Валенсією та Атлетіком.

Вальверде вбиває Барселону