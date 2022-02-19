"Настрій у роздягальні нормальний. Команда пережила болючу поразку від Леванте, але чекає на нову можливість і зосереджено готується до Осасуни. З керівництвом ми збираємося не частіше 1-2 днів на місяць і обговорюємо хороші та погані ситуації. Це поганий час, але ми маємо продовжувати його разом.

Атлетіко визначив фаворита на тренерське крісло, якщо Сімеоне піде

У мене є мотивація жити кожен день. Я у чудовому клубі, де я хочу бути, і я дивлюся в майбутнє, намагаючись владнати сьогодення. Не треба зважати на якісь речі зовні. Вирішуймо все всередині і ми зрозуміємо, куди ми йдемо", – наводить слова Сімеоне Marca.

Нагадаємо, контракт аргентинця з Атлетіко розрахований до літа 2024 року. Для Ель Чоло це вже 11-й сезон роботи у Мадриді, однак складається він важкувато – чинний чемпіон Іспанії наразі лише п'ятий у таблиці.

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