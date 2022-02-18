Атлетико полностью доверяет Симеоне и не планирует его увольнять ни при каких условиях. Аргентинец вывел команду на высокий уровень и будет тренировать, пока сам захочет. Нынешний кризис с поражениями от Леванте и Гранады считается временным.

Но мадридский клуб готовит запасной вариант на случай, если "Эль Чоло" решит уйти. Фаворит Атлетико – Эрнесто Вальверде, сообщает Mundo Deportivo.

Руководство "кольчонеросс" давно восхищается Вальверде и мечтает его пригласить. Последним местом работы специалиста была Барселона, откуда его уволили в январе 2020-го. Ранее Эрнесто работал с Валенсией и Атлетиком.

Вальверде вбиває Барселону