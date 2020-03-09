Сидорчук: Нужно, чтобы судьи говорили, как они трактуют моменты – это будет полезно для всех клубов

Капитан Динамо Сергей Сидорчук надеется, что арбитры УПЛ в ближайшее время начнут объяснять футболистам свои решения.

"Отдельной строкой хочется сказать о судействе. Если команда-хозяин недовольна, и команда, которая приезжает, недовольна, то это говорит о компетенции судьи, правильно?

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Я не знаю, как трактовать пенальти мой, как трактовать фол в середине поля, когда Буяльского держат открыто, не дают желтую карточку, это я первое, что сразу вспоминаю... Желтая карточка моя на чужой половине поля у штрафной... Я не знаю, просто интересно, чтобы судьи давали комментарий своим решением, потому что мы не понимаем. Мы, футболисты. Сегодня за это фол дают желтую карточку, завтра дают красную карточку. Мы должны понимать, на какой планете мы живем.

Хорошо, если он дает пенальти на мне, трактовка, я лишаю соперника возможности забить, так это мне еще одна желтая карточка должна быть? Он не дает, то есть, он не последователен в своих решениях, правильно? Я хочу и считаю, что это будет полезно для всех клубов, чтобы судьи тоже говорили, как они трактуют моменты. Не только чтобы выступал, там, Лучано Лучи раз в полгода собирал каких-то 10 человек.

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Интересно, чтобы это было у всех на виду, чтобы мы знали, как нам вести борьбу. Сегодня он судит так, завтра он судит так. Сегодня это красная карточка, завтра это желтая карточка, послезавтра здесь нет фола – мы не знаем. Поэтому я считаю, что между нами должен быть диалог", – цитирует Сидорчука FootballHub.

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