Лучи: Украине не нужно брать пример с Англии в работе с VAR

Руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи убежден, что украинские арбитры готовы к внедрению системы VAR.

"Мы провели 6 месяцев очень интенсивной программы. На третьей фазе мы проводили 8 матчей онлайн. Система и судьи работали очень хорошо.

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То, что делают англичане, совсем не нужно брать в пример. У них есть особые философия и взгляд на все. В качестве примера нужно брать то, что происходит в Германии, Нидерландах и Португалии, а особенно – в Италии. Там система работает уже 4 года.

Провели обучение восьми человек: четырех арбитров и четырех ассистентов. Они могут работать как в фургоне, так и на поле. По очереди, конечно. Плюс, у нас есть Монзуль, Стрелецкая и Ардашева, которые в прошлом году прошли сертификацию на чемпионате мира среди женских команд. Поэтому можно сказать, что у нас есть 11 человек", – cказал Лучи в эфире Футбол NEWS.

Напомним, система будет работать в УПЛ начиная с первого тура после зимнего перерыва. Правда, VAR будет использоваться только в двух матчах каждого тура.

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