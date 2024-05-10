Новым главным тренером Тростянца стал Юрий Бакалов, сообщает официальный сайт клуба из Сумской области.

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Сроки и условия контракта с 58-летним украинцем не разглашаются.

Напомним, Бакалов за свою карьеру успел поработать с рядом клубов, среди которых: киевский Арсенал, Славутич, каменская Сталь, стрыйская Скала, Львов и ЛНЗ. Последним его местом работы был Рух, который он покинул в марте 2024 года. В лагере "желто-черных" Юрий Михайлович работал наставником команды U-19 и директором клубной академии

Тростянец после 23-х сыгранных туров занимает в турнирной таблице Второй лиги двенадцатую строчку, набрав 18 очков.

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