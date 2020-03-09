Сидорчук: Треба, щоб судді говорили, як вони трактують моменти – це буде корисно для всіх клубів

Капітан Динамо Сергій Сидорчук сподівається, що арбітри УПЛ найближчим часом почнуть пояснювати футболістам свої рішення.

"Окремим рядком хочеться сказати про суддівство. Якщо команда-господар незадоволена, і команда, що приїздить, незадоволена, то це говорить про компетенцію судді, правильно?

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Я не знаю, як трактувати пенальті мій, як трактувати фол в середині поля, коли Буяльського тримають відкрито, не дають жовту картку, це я перше, що одразу згадую… Жовта картка моя на чужій половині поля біля штрафного майданчика… Я не знаю, просто цікаво, щоб судді давали коментар своїм рішенням, бо ми не розуміємо. Ми, футболісти. Сьогодні за цей фол дають жовту картку, завтра дають червону картку. Ми маємо розуміти, на якій планеті ми живемо.

Добре, якщо він дає пенальті на мені, трактування, що я позбавляю суперника можливості забити, то це мені ще одна жовта картка має бути? Він не дає, тобто, він не послідовний у своїх рішеннях, правильно? Я хочу і вважаю, що це буде корисно для всіх клубів, щоб судді теж говорили, як вони трактують моменти. Не тільки щоб виступав, там, Лучано Лучі раз на пів року збирав якихось 10 людей.

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Цікаво, щоб це було в усіх на виду, щоб ми знали, як нам вести боротьбу. Сьогодні він судить так, завтра він судить так. Сьогодні це червона картка, завтра це жовта картка, післязавтра тут немає фолу – ми не знаємо. Тому я вважаю, що між нами має бути діалог", – цитує Сидорчука FootballHub.

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