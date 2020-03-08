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Кубок Украины: УАФ назвала арбитров на матчи 1/4 финала

19:40 210 Читати українською
Кубок Украины: УАФ назвала арбитров на матчи 1/4 финала
УАФ назначила арбитров на 1/4 финала Кубка Украины / ФК Александрия

Украинская ассоциация футбола назначила судейские бригады на матчи 1/4 финала Кубка Украины, которые состоятся на следующей неделе.

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/4 финала Кубка Украины сезона-2019/2020, информирует официальный сайт организации.

Кубок Украины: УАФ сообщила даты и время проведения матчей 1/4 финала

Динамо – Александрия. Арбитр – Романов, ассистенты – Шлончак, Володин, четвертый арбитр – Дердо, наблюдатель арбитража – Швецов, арбитр VAR – Бойко.

Минай – Ингулец. Арбитр – Шурман, ассистенты арбитра – Журибида, Дебенко, четвертый арбитр – Блавацкий, наблюдатель арбитража – Шандор.

Альянс – Мариуполь. Арбитр – Пасхал, ассистенты арбитра – Марулин, Чертоляс, четвертый арбитр –Кривушкин, наблюдатель арбитража – Покидько.

Десна – Ворскла. Арбитр – Арановський, ассистенты арбитра – Жуков, Куцев, четвертый арбитр – Деревинский, наблюдатель арбитража – Годулян, арбитр VAR – Балакин.

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