Кубок Украины: УАФ назвала арбитров на матчи 1/4 финала

Украинская ассоциация футбола назначила судейские бригады на матчи 1/4 финала Кубка Украины, которые состоятся на следующей неделе.
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/4 финала Кубка Украины сезона-2019/2020, информирует официальный сайт организации.
Кубок Украины: УАФ сообщила даты и время проведения матчей 1/4 финала
Динамо – Александрия. Арбитр – Романов, ассистенты – Шлончак, Володин, четвертый арбитр – Дердо, наблюдатель арбитража – Швецов, арбитр VAR – Бойко.
Минай – Ингулец. Арбитр – Шурман, ассистенты арбитра – Журибида, Дебенко, четвертый арбитр – Блавацкий, наблюдатель арбитража – Шандор.
Альянс – Мариуполь. Арбитр – Пасхал, ассистенты арбитра – Марулин, Чертоляс, четвертый арбитр –Кривушкин, наблюдатель арбитража – Покидько.
Десна – Ворскла. Арбитр – Арановський, ассистенты арбитра – Жуков, Куцев, четвертый арбитр – Деревинский, наблюдатель арбитража – Годулян, арбитр VAR – Балакин.
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