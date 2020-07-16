Шуховцев выделил главное преимущество Зари над Динамо

Экс-голкипер Зари Игорь Шуховцев поделился мыслями относительно шансов его бывшей команды на вторую строчку УПЛ.

"Этот матч – битва за второе место. Никто никому уступать не собирается – это однозначно. Фаворита в этой паре нет! Сильные стороны Зари – в ее командных действиях и в выполнении всех требований главного тренера Виктора Скрипника. Он привил команде атакующий, а главное – быстрый футбол. Если они будут придерживаться такой схемы игры и воплотят задумки наставника, то у Зари будет шанс обыграть динамовцев.

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Несмотря на последние невыразительные матчи, думаю, у Динамо выше мотивация, поскольку они понимают, что если не займут второе место – это будет катастрофой. И только победа оставляет шанс на серебро. С этой мыслью наверняка они живут в последние дни. И это может как помешать им, так и сыграть на руку. Считаю шансы команд на победу 50 на 50. Многое будет зависеть от того, какие тактические наработки и психологические элементы тренеры обеих команд смогут донести до подопечных.

Есть небольшой штришок, который может сыграть ключевую роль в матче в пользу луганчан. Они имели на один день отдыха больше, чем их соперник. Динамо провело тяжелый, энергозатратный и минусовый в психологическом плане поединок в Александрии. Ничейный результат сильно подкосил игроков. А Заря наоборот свой матч у Колоса выиграла и сделала это на классе. Поэтому подходит к лобовой игре в комфортных условиях. Все это в копилку и в пользу Зари. Правда, повторюсь: киевляне все недостатки могут перекрыть своей сверхвысокой мотивацией.

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Если мы говорим о минусах и плюсах команд, то минус для Зари – недостаточная глубина запаса. В Динамо с этим гораздо лучше. Стоит вспомнить их последний поединок в Запорожье, где луганчане больше половины матча доминировали и вели в счете. И только с выходом трех качественных игроков на замену киевляне взяли под свой контроль ситуацию и вырвали победу. Тогда замены в Динамо сыграли ключевую роль.

Но все это было в прошлом. Команды будут выходить и биться, понимая цену матча. У кого окажется больше мастерства, устойчивости и фарта, тот и победит. Заря не будет отсиживаться в обороне, выжидая своего шанса, а будет играть в свой футбол. Динамо, понимая, что луганчане имеют скоростных игроков, которые могут быстро переходит из обороны в атаку, не полезет вперед, обнажая тылы. Первые 15-20 минут команды будут проверять друг друга, нащупывая уязвимые места и только потом начнется "лобовая". Думаю, будут забитые мячи. Больше шансов на победу все-таки у Зари", – сказал Шуховцев в комментарии изданию Ua-football.

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