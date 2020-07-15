"Матч против Зари будет для Динамо кубковым": Головко оценил шансы обеих команд на серебро УПЛ

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Александр Головко поделился ожиданиями от центрального матча 31-го тура между Динамо и Зарей.

"Для Динамо матч против Зари будет кубковым, как и недавний финал с Ворсклой. Цена матча очень велика. У Зари, на мой взгляд, груз ответственности все же меньше.

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Нельзя говорить, что луганчанам нечего терять – все-таки на кону Лига чемпионов. Но Заря уже добилась огромного прогресса с Виктором Скрыпником. Команда играет с уверенностью и Динамо в этом матче будет сложно взломать оборону "мужиков".

У Динамо сейчас такая команда, как есть. Ни больше, ни меньше. Конечно, все хотят видеть команду на первом месте. Но при нынешних реалиях это сложно. Команда играет на своем уровне, чуть лучше, чуть хуже, что позволяло ей в последние годы выходить в еврокубки. У Алексея Михайличенко такой нынешний кадровый потенциал и с такими реалиями приходится мириться", – сказал Головко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, после 30-ти туров подопечные Михайличенко занимают в турнирной таблице УПЛ третье место, набрав 56 очков. На один пункт их опережает луганская Заря, с которой "бело-синие" в очном противостоянии встретятся уже 16 июля. Начало матча в 19:00.

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