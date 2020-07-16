Динамо – Заря: Маркевич спрогнозировал итог решающей битвы

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча 31-го тура между главными претендентами на серебро УПЛ.

"Обе команды сейчас играют достаточно открыто. И я не думаю, что они что-то будут кардинально менять в своих планах. Итак, скорее всего, мы станем свидетелями открытого футбола, где у каждого будут фактически равные шансы на успех.

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Ответственность за результат больше будет давить на Динамо. Заря если даже не возьмет второе место – большой трагедии из этого не будет. А вот для киевлян это серьезный удар по престижу, по всему. Думаю, шансы обеих команд 50 на 50, они обе примерно одинакового уровня.

Проблема Динамо в том, что команде очень трудно даются голы, надежда только на Вербича, больше никто и не способен реально обострить действия на острие. Киевляне сейчас очень серьезно недоукомплектованы. В то же время есть футболисты, вокруг которых можно строить игру – кроме Вербича те же Буяльский, Цыганков, Миколенко. В последнем матче против Александрии он не играл, это было очень плохо. Ну и мы видим, что многое зависит от того, в каком состоянии находится Цыганков. Впрочем, тут такая игра, что абсолютно всем динамовцам надо выйти и сыграть через не могу", – сказал Маркевич в комментарии изданию Footboom.

Напомним, после 30-ти туров подопечные Михайличенко занимают в турнирной таблице УПЛ третье место, набрав 56 очков. На один пункт их опережает луганская Заря, с которой "бело-синие" в очном противостоянии встретятся уже сегодня, 16 июля. Начало матча в 19:00.

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