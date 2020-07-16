Шуховцев виділив головну перевагу Зорі над Динамо

Екс-голкіпер Зорі Ігор Шуховцев поділився думками щодо шансів його колишньої команди на другу сходинку УПЛ.

"Цей матч – битва за друге місце. Ніхто нікому поступатися не збирається – це однозначно. Фаворита у цій парі немає! Сильні сторони Зорі – в її командних діях і у виконанні всіх вимог головного тренера Віктора Скрипника. Він прищепив команді атакувальний, а найголовніше – швидкий футбол. Якщо вони будуть дотримуватися такої схеми гри і втілять задумки наставника, то у Зорі буде шанс обіграти динамівців.

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Незважаючи на останні невиразні матчі, думаю, у Динамо вища мотивація, оскільки вони розуміють, що якщо не займуть друге місце – це буде катастрофою. І лише перемога залишає шанс на срібло. З цією думкою напевно вони живуть протягом останніх днів. І це може як перешкодити їм, так і зіграти на руку. Вважаю шанси команд на перемогу 50 на 50. Багато буде залежати від того, які тактичні напрацювання та психологічні елементи тренери обох команд зможуть донести до підопічних.

Є невеликий штришок, який може зіграти ключову роль у матчі на користь луганців. Вони мали на один день відпочинку більше, аніж їхній суперник. Динамо провело важкий, енерговитратний і мінусовий у психологічному плані поєдинок в Олександрії. Нічийний результат сильно підкосив гравців. А Зоря навпаки свій матч у Колоса виграла і зробила це на класі. Тому підходить до лобової гри у комфортніших умовах. Все це у скарбничку і на користь Зорі. Правда, повторюся: кияни всі недоліки можуть перекрити своєю надвисокою мотивацією.

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Якщо ми говоримо про мінуси і плюси команд, то мінус для Зорі – недостатня глибина запасу. У Динамо з цим набагато краще. Варто згадати їх останній поєдинок у Запоріжжі, де луганці більше половини матчу домінували і вели в рахунку. І лише з виходом трьох якісних гравців на заміну кияни взяли під свій контроль ситуацію і вирвали перемогу. Тоді заміни у Динамо зіграли ключову роль.

Але все це було у минулому. Команди будуть виходити і битися, розуміючи ціну матчу. У кого виявиться більше майстерності, стійкості і фарту, той і переможе. Зоря не буде відсиджуватися в обороні, вичікуючи свого шансу, а буде грати у свій футбол. Динамо, розуміючи, що луганці мають швидкісних гравців, які можуть швидко переходить з оборони в атаку, не полізе вперед, оголюючи тили. Перші 15-20 хвилин команди будуть перевіряти один одного, намацуючи вразливі місця і лише потім почнеться "лобова". Думаю, будуть забиті м'ячі. Більше шансів на перемогу все-таки у Зорі", – сказав Шуховцев у коментарі виданню Ua-football.

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