toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА ДЕСНА - ОЛЕКСАНДРІЯ

Шуховцев виділив головну перевагу Зорі над Динамо

10:44 - Читать на русском
Шуховцев виділив головну перевагу Зорі над Динамо
Динамо – Зоря / ФК Зоря

Екс-голкіпер Зорі Ігор Шуховцев поділився думками щодо шансів його колишньої команди на другу сходинку УПЛ.

 

"Цей матч – битва за друге місце. Ніхто нікому поступатися не збирається – це однозначно. Фаворита у цій парі немає! Сильні сторони Зорі – в її командних діях і у виконанні всіх вимог головного тренера Віктора Скрипника. Він прищепив команді атакувальний, а найголовніше – швидкий футбол. Якщо вони будуть дотримуватися такої схеми гри і втілять задумки наставника, то у Зорі буде шанс обіграти динамівців.

Динамо – Зоря: Маркевич спрогнозував підсумок вирішальної битви

Незважаючи на останні невиразні матчі, думаю, у Динамо вища мотивація, оскільки вони розуміють, що якщо не займуть друге місце – це буде катастрофою. І лише перемога залишає шанс на срібло. З цією думкою напевно вони живуть протягом останніх днів. І це може як перешкодити їм, так і зіграти на руку. Вважаю шанси команд на перемогу 50 на 50. Багато буде залежати від того, які тактичні напрацювання та психологічні елементи тренери обох команд зможуть донести до підопічних.

Є невеликий штришок, який може зіграти ключову роль у матчі на користь луганців. Вони мали на один день відпочинку більше, аніж їхній суперник. Динамо провело важкий, енерговитратний і мінусовий у психологічному плані поєдинок в Олександрії. Нічийний результат сильно підкосив гравців. А Зоря навпаки свій матч у Колоса виграла і зробила це на класі. Тому підходить до лобової гри у комфортніших умовах. Все це у скарбничку і на користь Зорі. Правда, повторюся: кияни всі недоліки можуть перекрити своєю надвисокою мотивацією.

"Матч проти Зорі буде для Динамо кубковим": Головко оцінив шанси обох команд на срібло УПЛ

Якщо ми говоримо про мінуси і плюси команд, то мінус для Зорі – недостатня глибина запасу. У Динамо з цим набагато краще. Варто згадати їх останній поєдинок у Запоріжжі, де луганці більше половини матчу домінували і вели в рахунку. І лише з виходом трьох якісних гравців на заміну кияни взяли під свій контроль ситуацію і вирвали перемогу. Тоді заміни у Динамо зіграли ключову роль.

Але все це було у минулому. Команди будуть виходити і битися, розуміючи ціну матчу. У кого виявиться більше майстерності, стійкості і фарту, той і переможе. Зоря не буде відсиджуватися в обороні, вичікуючи свого шансу, а буде грати у свій футбол. Динамо, розуміючи, що луганці мають швидкісних гравців, які можуть швидко переходить з оборони в атаку, не полізе вперед, оголюючи тили. Перші 15-20 хвилин команди будуть перевіряти один одного, намацуючи вразливі місця і лише потім почнеться "лобова". Думаю, будуть забиті м'ячі. Більше шансів на перемогу все-таки у Зорі", – сказав Шуховцев у коментарі виданню Ua-football.

Динамо – Зоря: анонс матчу за друге місце УПЛ

blog_ava
Динамо – Зоря: анонс матчу за друге місце УПЛ
08:00
5314
Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Віктор Віктор Скрипник Динамо - Зоря Ігор Ігор Шуховцев
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Десна – Олександрія: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:301529 Десна – Олександрія: анонс матчу УПЛ
6
год
:
57
хв
Динамо
19:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук