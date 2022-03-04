Действующий народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич ждет допроса в СБУ после своего задержания.

О задержании Шуфрича сообщил политик и бывший советник президента Украины Юрий Бирюков в своем Facebook.

Малиновский: Родители моей жены уже второй раз бегут от российской агрессии

"Кто задержал Шуфрича – тот 206-й батальон. Фоткать наши позиции – занятие глупое и стремное", – написал он под фотографией с задержанным нардепом.

Во время задержания 55-летнего нардепа его охранники стреляли в представителей территориальной обороны, сообщает 24 канал. Сейчас с ним и его приспешниками работают следователи.

Добавим, что Нестор Шуфрич был президентом закарпатской Говерлы, прекратившей свое существование в 2016 году. С 2012 года вице-президентом клуба был его сын Александр.