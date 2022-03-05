Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал правильное заявление во время войны с Россией, назвав депутатов от ОПЗЖ коллаборантами.

Накануне Нестор Шуфрич был задержан из-за того, что фотографировал блокпост в Киеве. Его охрана при попытке задержания отстреливалась от бойцов терробороны. Бывший президент Говерлы уже был допрошен соответствующими правоохранительными органами.

"Интересно, всем ли так заклеивают лентой глаза?" – Шуфрич-младший отреагировал на скандальное задержание нардепа

Сразу после этого секретарь СНБО обратился к коллегам Шуфрича из пророссийской партии. "Я хотел бы особо сказать некоторым народным депутатам от ОПЗЖ: если вы еще будете шляться по нашим блокпостам, вас там будут просто убивать.

Когда вы едете на наши посты и начинаете их фотографировать, а затем передавать врагу, вы будете уничтожены на месте. Вам нет что там делать", – цитирует Алексея Данилова Украинская правда со ссылкой на телеканал Рада.

Напомним, гражданам Украины во время военного положения категорически запрещено снимать блокпосты или передвижение нашей армии и публиковать это в интернете. Если вы увидели вражескую технику, отправляйте фото на официальный бот в Telegram: @stop_russian_war_bot.