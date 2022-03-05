Данилов после задержания Шуфрича обратился к ОПЗЖ: "Будете шляться по блокпостам – вас будут убивать"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал правильное заявление во время войны с Россией, назвав депутатов от ОПЗЖ коллаборантами.
Накануне Нестор Шуфрич был задержан из-за того, что фотографировал блокпост в Киеве. Его охрана при попытке задержания отстреливалась от бойцов терробороны. Бывший президент Говерлы уже был допрошен соответствующими правоохранительными органами.
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Сразу после этого секретарь СНБО обратился к коллегам Шуфрича из пророссийской партии. "Я хотел бы особо сказать некоторым народным депутатам от ОПЗЖ: если вы еще будете шляться по нашим блокпостам, вас там будут просто убивать.
Когда вы едете на наши посты и начинаете их фотографировать, а затем передавать врагу, вы будете уничтожены на месте. Вам нет что там делать", – цитирует Алексея Данилова Украинская правда со ссылкой на телеканал Рада.
Напомним, гражданам Украины во время военного положения категорически запрещено снимать блокпосты или передвижение нашей армии и публиковать это в интернете. Если вы увидели вражескую технику, отправляйте фото на официальный бот в Telegram: @stop_russian_war_bot.
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