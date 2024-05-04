"Как оценю собственный прогресс от старта сезона до этого момента? Честно, не знаю, что и сказать. Лишь могу отметить, что здесь гораздо большее давление по сравнению с тем периодом, когда я выступал в аренде в Александрии. Здесь постоянно от тебя что-то требуют. Сначала это тяжело чувствовать, но постепенно адаптируешься к этому и становишься только лучше.

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Обращаю внимание на комментарии в соцсетях? Сначала, когда пришел в Динамо, то читал, расстраивался из-за этого. Сейчас же я понимаю, что мне это не нужно, ведь критиковать могут меня только партнеры и тренеры, которые видят мою игру", – поделился Дячук в интервью официальному сайту Динамо.

Отметим, что Максим в этом сезоне провел за киевлян 16 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился 1 голом. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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