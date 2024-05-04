В рамках субботней программы 36-го тура АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 36-й тур

Бёрнли – Ньюкасл – 1:4

Голы: О'Ши, 86 – Уилсон, 19, Лонгстафф, 35, Гимараес, 40, Исак, 55

Нереализованный пенальти: Исак, 52 (Ньюкасл)

Брентфорд – Фулхэм – 0:0

Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест – 1:3

Голы: Бреретон, 17 – Хадсон-Одой, 27, 65, Йейтс, 51

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Брентфорд в параллельной встрече расписал нулевую ничью с Фулхэмом. Матч не имел турнирного значения, но Ярмолюк вышел лишь на 66-й минуте. Украинец за последующие полчаса ничем особенным не запомнился. У него 15 точных пасов из 17-ти, 1 победное единоборство из двух, 1 удачный отбор из двух попыток и дал опасно прострелить со своей позиции. Все.

Інший українець – Михайло Мудрик – проведе свій наступний матч в рамках АПЛ 5 травня проти Вест Хема. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх Челсі оцінюють коефіцієнтом 1,62, а "молотобійців" – 4,86. Нічия – 4,79. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,37, а на відповідний тотал менше – за 3,16.

Бёрнли не смог покинуть зону вылета по двум причинам. Первая – команда разгромно уступила Ньюкаслу, пропустив трижды еще до перерыва. В общем "сороки" забили четыре, причем Уилсон отметился 47-м голом в составе тайн-уирцев в АПЛ. Больше голов в этом турнире в клубной истории имеет только Алан Ширер.

Гордон в этой встрече отдал ассист. Таким образом, Энтони стал только третьим футболистом в истории Ньюкасла, которому удалось оформить минимум 10+10 по системе гол+пас в сезоне АПЛ. Ранее такие же цифры имели Энди Коул (сезон 1993/94) и Руэл Фокс (1994/95).

Таким образом, подопечные Эдди Хау хотя бы на сутки обошли МЮ, поднявшись на шестую позицию. Бернли же остался на предпоследней позиции с 24 очками. Впрочем, даже победа не позволила бы "бордовым" подняться из тройки аутсайдеров. Это стало бы возможным, если бы Ноттингем проиграл Шеффилду, однако чуда не произошло.

"Лесники" победили со счетом 3:1, что позволило оторваться от зоны вылета на три зачетных балла (а от Бёрнли – на все пять). "Блэйдс" же стали первой за 122 года командой из элитного английского дивизиона, которому удалось пропустить 100 голов за один чемпионат (во внимание берутся только сезоны с 38 играми). Рекорд держит Лестер, который в 1902 году пропустил 102.

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