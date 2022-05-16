Депутат Верховної Ради та колишній президент Говерли Нестор Шуфрич виїхав з України в Угорщину. Каже, що планує повертатись.

55-річний народний депутат України від ОПЗЖ покинув територію Україну. Про це повідомив Бабель з посиланням на джерело серед депутатів вже колишньої фракції.

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"До трьох малолітніх дітей в Угорщину. У межах чинного законодавства. Повернеться до наступного пленарного засідання Ради", – заявили у фракції. Пізніше вже сам Шуфрич підтвердив інформацію щодо виїзду закордон.

"Я батько трьох неповнолітніх дітей – 3, 5 та 9 років. Окрім того, я оформив свій виїзд згідно з усіма нормативами, встановленими для воєнного часу. Необхідність виїхати закордон повʼязана з терміновою лікарською консультацією у звʼязку зі станом одного з моїх дітей. Планую повернутися до 23 травня", – заявив нардеп.

Нагадаємо, Нестора Шуфрича на початку повномасштабної війни затримували у Києві за те, що він фотографував блокпост тероборони.

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