Шевченко стал фаворитом Мальдини на пост наставника Милана, – СМИ

Итальянский Милан находится в поисках тренера, который мог бы возглавить команду после завершения текущего сезона.

Поражение в дерби против Интера (2:4) заставило руководство "россонери" усомниться в способностях Стефано Пиоли вернуть клуб в когорту лидеров Серии А.

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Специалист должен вывести Милан в зону Лиги чемпионов, чтобы сохранить свой пост. Однако и это не гарантирует светлого будущего для 54-летнего тренера. Дело в том, что в нынешнем сезоне "красно-черные" не выиграли ни одного матча против команд из топ-5.

Хедж-фонд Элиот, которому принадлежит Милан, рассматривает другие кандидатуры на пост главного тренера команды. В частности, функционеры хотят видеть на Сан-Сиро спортивного директора РБ Лейпциг Ральфа Рангника, сообщает Calciomercato.

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В то же время источник утверждает, что технический директор Милана Паоло Мальдини приложит максимум усилий, чтобы назначение получил нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко. В Милане рассчитывают, что Шева покинет национальную команду после Евро-2020.

Напомним, Андрей Шевченко выступал за Милан с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/2009. С 2016 года он возглавляет сборную Украины. Под его руководством "сине-желтые" вышли в финальную часть Евро-2020.

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