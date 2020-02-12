Шевченко став фаворитом Мальдіні на посаду наставника Мілана, – ЗМІ

Італійський Мілан перебуває у пошуках тренера, який міг би очолити команду після завершення поточного сезону.

Поразка в дербі проти Інтера (2:4) змусила керівництво "россонері" засумніватися у здібностях Стефано Піолі повернути клуб у когорту лідерів Серії А.

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Фахівець мусить вивести Мілан у зону Ліги чемпіонів, щоб зберегти свою посаду. Проте і це не гарантує світлого майбутнього для 54-річного тренера. Річ у тім, що в нинішньому сезоні "червоно-чорні" не виграли жодного матчу проти команд із топ-5.

Хедж-фонд Еліот, якому належить Мілан, розглядає інші кандидатури на посаду головного тренера команди. Зокрема, функціонери хочуть бачити на Сан-Сіро спортивного директора РБ Лейпциг Ральфа Рангніка, повідомляє Calciomercato.

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Водночас джерело стверджує, що технічний директор Мілана Паоло Мальдіні докладе максимум зусиль, щоб призначення отримав нинішній керманич збірної України Андрій Шевченко. В Мілані розраховують, що Шева покине національну команду після Євро-2020.

Нагадаємо, Андрій Шевченко виступав за Мілан з 1999 по 2006 рік, а також в сезоні-2008/2009. З 2016 року його очолює збірну України. Під його керівництвом "синьо-жовті" вийшли у фінальну частину Євро-2020.

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