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Милан поставил четкую задачу Пиоли – тренер рискует креслом

16:54 52 Читати українською
Милан поставил четкую задачу Пиоли – тренер рискует креслом
Стефано Пиоли и Златан Ибрагимович / Фото ФК Милан

Главный тренер Милана Стефано Пиоли может надолго не задержаться в лагере "россонери".

Основной целью Стефано Пиоли на нынешний сезон является попадание Милана в зону Лиги чемпионов, сообщает Calciomercato.

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Если это условие не будет выполнено, то 54-летний специалист будет уволен. Основным кандитдатом на потенциально вакантное кресло наставника "россонери" является 61-летний немец Ральф Рангник, который сейчас остается без работы.

После 23-х туров чемпионата Италии Милан расположился на 10-й строчке, отставая от спасительного 4-го места на 10 очков.

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Италия Милан Милан Стефано Пиоли Стефано Пиоли
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