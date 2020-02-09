Интер перестрелял Милан в дерби – Ибрагимович сделал гол+пас, но Лукаку и Ко перевернули матч

Интер одержал победу над Миланом в рамках 23-го тура Серии А. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Накануне матча Интер считался безоговорочным фаворитом, но активнее встречу начал Милан. "Россонери" не задерживали мяч в середине поля, а старались как можно быстрее довести его до штрафной соперника. "Нерадзурри", похоже, были не готовы к таким действиям и позволили создать несколько опасных моментов: удар Кессье удалось заблокировать, а Ибрагимович пробил над перекладиной. Позже из-за пределов штрафной приложился Чалханоглу – Паделли уже был отыгран, но штанга спасла от пропущенного гола.

Темп, который предложил Милан, стал сюрпризом для команды Антонио Конте. В первые 20 минут Интер редко покидал свою половину поля, а впереди рассчитывал только на контратаки и стандарты. Именно после угловых возникала наибольшая опасность во владениях Доннаруммы, которую "красно-черные" нейтрализовали с немалыми усилиями. В середине первого тайма отличный момент создал Лукаку. Бельгиец подхватил мяч вблизи центральной линии и промчался по правому флангу. Эрнандес не успел вернуться, поэтому никто не мешал Ромелу зряче выкатить мяч под удар Весино в район 11-метровой отметки. Однако Матиас пробил точно по центру – Доннарумма парировал, а Кьяер подчистил.

После этого эпизода, Милан еще несколько раз опасно подбирался к владениям Паделли, а затем игра окончательно переместилась в середину поля. Скорости снизились, что сыграло на руку номинальным хозяевам. Позиционная игра у Интера намного ​​известным лучше, и если давать этой команде время перестраиваться и неторопливо развивать атаки, то проблемы возникнут.

Похоже, "россонери" вполне понимали это, поэтому не отказывались от своего первоначального плана – при первом же перехвате стремительно развивать свою атаку. Именно так удалось открыть счет. Ибрагимович перевисел Година в воздухе и скинул мяч на Ребича, а хорват без усилий отправил мяч в сетку. А перед самым перерывом Милан забил второй раз. Снова в центре внимания оказался Ибра. Швед расшатал защиту Интера и вырезал пас на все того же Ребича, но в последний момент Шриньяр отправил мяч на угловой. Именно этот стандарт и стал роковым. Удар Кессье получился очень неудачным, но в нужном месте оказался Златан, который заставил Паделли капитулировать во второй раз. Почти сразу после этого прозвучал свисток на перерыв.

Второй тайм начался зеркально. Интер вернулся из раздевалки заведенным и решительно настроенным перевернуть ход встречи. Пока Милан разбирался, как действовать в новых условиях, счет уже стал ничейным. Сначала Марцело Брозович роскошным ударом из-за пределов штрафной прошил Доннарумму, а всего через две минуты после этого Весино завершил блестящую атаку Интера которую организовали Годин и Алексис Санчес – защита "россонери" в этой ситуации превратилась в статистов.

Эмоций заметно стало больше, так же, как и фолов. За 15 минут игры во втором тайме Фабио Мареска показал игрокам четыре желтых карточки, в первом не было никакой. Команды даже успели повыяснять отношения после фола Шкриньяра против Кастильехо. Словак в той ситуации увидел перед собой "горчичник". Барелла слишком активно спорил и получил аналогичное наказание. Еще меньше не повезло ассистенту Антонио Конте Кристиану Стеллини – его арбитр вообще удалил из технической зоны Интера.

Милану так и не удалось отойти от шока. Подопечные Стефано Пиоли не были похожи даже на тень самих себя в первом тайме. Интер уверенно хозяйничал на поле, создавал моменты у ворот Доннаруммы и не допускал вблизи собственных. Было понятно, что такое давление со временем принесет плоды. На 70-й минуте "нерадзурри" заработали право на угловой, Кандрева выполнил подачу, а Де Врэй красивым ударом вывел свою команду вперед.

Сразу после этого Конте бросил в бой зимнего новичка Кристиана Эриксена. Заметно, что датчанин только привыкает к модели игры Интера, но свой шанс забить в дебютном дерби делла Мадоннина получил. Хавбек взялся выполнять штрафной и сделал это блестяще – голкипер Милана уже не дотягивался до мяча, но тот попал в крестовину и вылетел в поле.

Завершение матча Милан провел в атаке, пытаясь спасти хотя бы ничью. Лучший шанс был у Златана Ибрагимовича. Лукас Пакета выполнил навес с левого края штрафной, а швед в отчаянной борьбе сумел пробить по воротам – штанга. Интер мог ловить "россонери" на контратаке, но Лукаку затянул с решением и его успели накрыть защитники. Однако вскоре бельгиец таки свое взял, замкнув навес Мозеса – 4:2. Вполне заслуженная победа команды Антонио Конте.

Эта победа принесла Интеру 54 очка после 23-х туров и лидерство в турнирной таблице Серии А. У Милана осталось 32 пункта и десятая строчка.