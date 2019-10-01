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Павелко: Шевченко точно будет работать со сборной Украины до конца Евро-2020

22:23 59 Читати українською
Павелко: Шевченко точно будет работать со сборной Украины до конца Евро-2020
Павелко и Шевченко / фото Е. Кравса

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко будет работать с национальной командой минимум до завершения Евро-2020, куда украинцы имеют реальные шансы попасть.

"У нас все замечательно. Шевченко имеет контракт, который завершается летом 2020 года, как раз после чемпионата Европы. И нет никаких оснований его разрывать", – подчеркнул президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в комментарии Футбол 24.

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Павелко отметил, что визит Шевченко в Милан на матч Аталанта – Шахтер и его встреча с Паоло Мальдини является абсолютно нормальным явлением, ведь наставник сборной хочет просмотреть игроков Шахтера и Руслана Малиновского.

В свою очередь с Мальдини у него дружеские отношения и им есть о чем поговорить, в частности относительно футбола.

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Источник: Футбол 24
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Теги
Евро-2020 Андрей Шевченко Андрей Шевченко Италия УАФ Андрей Павелко Сборная Украины Главное Милан Милан Украина Украина
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