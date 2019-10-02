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Шевченко погодився очолити Мілан за однієї умови, – італійський журналіст

08:50 6106 Читать на русском
Шевченко погодився очолити Мілан за однієї умови, – італійський журналіст
Андрій Шевченко / Getty Images

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зацікавлений у тому, щоб очолити свій колишній клуб – Мілан.

Керівництво "россонері" незадоволене результатами команди під керівництвом Марко Джампаоло і шукає йому заміну. Вчора після матчу Ліги чемпіонів Аталанта – Шахтар спортивний директор Мілана Паоло Мальдіні зустрівся з Андрієм Шевченком та обговорив ймовірні деталі співпраці.

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Як стверджує відомий журналіст Танкреді Палмері, Шевченко погодився стати головним тренером Мілана, але має свої вимоги. Українець готовий розпочати роботу з "червоно-чорними" не раніше листопада, оскільки планує спочатку кваліфікуватися на Євро-2020 зі збірною України. Також він хоче зберегти свій тренерський штаб, який працює з національною командою.

Зазначається, що функціонери Мілана взяли час, щоб обдумати цю контрпропозицію. Окрім того, паралельно вивчаються інші кандидатури. Зокрема, називають імена Руді Гарсії та Массіміліано Аллегрі.

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Головне Італія Збірна України Паоло Мальдіні Андрій Шевченко Андрій Шевченко Мілан Мілан Україна Україна
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