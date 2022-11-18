"Сегодня Григорием Суркисом и Нестором Шуфричем уже поданы заявления о выходе из состава НОК, поэтому мы прекращаем их членство. Надеюсь, что этот вопрос будет снят.

Суркис и Шуфрич покинут состав НОК Украины – официальное заявление

Относительно Андрея Шевченко, мы общались с ним. Он предупредил меня, что написал заявление. Но я ему потом позвонил по телефону, когда он уже опубликовал свои мысли. Я ему сказал, что уже написаны письма о выходе из НОК г-ном Шуфричем и г-ном Суркисом. Мы договорились о встрече на следующей неделе. Будем говорить, как дальше нам работать вместе.

Будет ли еще какое-то голосование по Шуфричу и Суркису и нужно ли будет искать новых кандидатов? Не нужно никого искать. Они не на руководящих должностях. Они были членами НОК. 170 членов НОК олимпийской семьи: исполком, который руководит Нок, и президент – 21 человек. Суркис и Шуфрич не входят в Исполком. Мы их выводим из членства НОК. Все. На этом истекает их пребывание в НОК", – сказал Гутцайт в эфире телеканала "Киев".

Напомним, прошедшие накануне выборы в НОК Украины вызвали огромный скандал в украинском обществе. Сразу два представителя "русского мира" – Нестор Шуфрич и Григорий Суркис – были избраны членами нового состава НОК. Андрей Шевченко, ставший одним из четырех вице-президентов НОК, в знак протеста отказался от работы в организации, а Андрей Павелко приостановил свое членство в ней.

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