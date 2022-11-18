"От вчерашних выборов в НОК у меня просто отобрало на сутки дар речи. Какой-то сюр, правда? Это настолько абсурдная, нелогичная и унизительная ситуация, что даже сложно было сначала поверить, что это правда.

Шевченко отказался от работы в НОК Украины – легенда не хочет быть в связке с сомнительными персонажами

Ведь как это возможно, чтобы на 9-ом месяце полномасштабной войны, когда ежедневно от российских снарядов и ракет гибнут десятки украинцев, руководящие должности занимали адепты "русского мира", депутаты прокремлевской партии "ОПЗЖ"?!

Как Шуфрич, за неделю до великой войны получивший по морде за свои пророссийские взгляды, может сегодня быть членом НОК? Сколько еще раз его надо "выкинуть" на помойку, чтобы он уже оттуда точно не вылез?! Сколько раз его надо облить зеленкой, чтобы метка предателя за ним закрепилась на всю жизнь? Может, сразу ему звание героя вручим?!

Осознавая, что в политику этим вшам дорога закрыта, они пытаются пролезть в спорт. Как в старом анекдоте: "Ты его в дверь выпихиваешь, а он в окно лезет". Но здесь не смешно. Не смешно было после Революции Достоинства, когда мы хоронили Небесную сотню. Не смешно было после аннексии Крыма и оккупации Донбасса в 2014-м, когда эти чудовища снова пролезли в Раду. Сегодня не просто не смешно, а больно. Будто на нас вылили ведро с кровью и костями погибших и посмеялись над этим.

Десятки профессиональных спортсменов погибли на войне за последние 8 месяцев. За что? За то чтобы сторонники этой войны сегодня сидели в НОК?! Единственное заседание, которое должны посещать эти чудовища – это судебное! А если новоизбранный президент НОК не может сформировать команду без сторонников "русского мира", то может и ему не место на этом посту? А вам, уважаемые новоизбранные члены, не стыдно? Ничего не икает, когда сидите рядом с такими пророссийскими крысами?" – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее о своем отказе от работы в НОК заявил Андрей Шевченко, избранный одним из четырех вице-президентов организации. Шуфрича в список членов НОК делегировала федерация стрельбы из лука.

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