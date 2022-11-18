"Сьогодні Григорієм Суркісом та Нестором Шуфричем вже подано заяви про вихід зі складу НОК, тому ми припиняємо їхні членства. Сподіваюсь, що це питання буде знято.

Суркіс та Шуфрич покинуть склад НОК України – офіційна заява

Щодо Андрія Шевченка, ми спілкувалися з ним. Він мене попередив, що написав заяву. Але я йому потім зателефонував, коли він вже опублікував свої думки. Я йому сказав, що вже написані листи про вихід з НОК паном Шуфричем та паном Суркісом. Ми домовились про зустріч наступного тижня. Будемо говорити, як надалі нам працювати разом.

Чи буде ще якесь голосування щодо Шуфрича та Суркіса і чи потрібно буде шукати нових кандидатів? Не потрібно нікого шукати. Вони не на керівних посадах. Вони просто були членами НОК. 170 членів НОК олімпійської родини: виконком, який керує НОК, і президент – 21 особа. Суркіс і Шуфрич не входять до Виконкому. Ми їх виводимо з членства НОК. Все. На цьому закінчується їхнє перебування в НОК", – сказав Гутцайт в ефірі телеканалу "Київ".

Нагадаємо, вибори до НОК України, які відбулись напередодні, викликали величезний скандал в українському суспільстві. Одразу двоє представників "руського міра" – Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс – були обрані членами нового складу НОК. Андрій Шевченко, який став одним з чотирьох віце-президентів НОК, на знак протесту відмовився від роботи в організації, а Андрій Павелко призупинив своє членство у ній.

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