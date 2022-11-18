Возмущение украинского общества по поводу скандальных выборов в олимпийский комитет дало свои плоды – пророссийские политики не смогут занять теплое место с госфинансированием.

Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав Национального олимпийского комитета Украины, сообщает пресс-служба организации.

Павелко приостановил свое членство в НОК – президент УАФ решился на это только после разгорания скандала

Оба горе-функционера уже обратились с соответствующими заявлениями к Президенту НОК Вадиму Гутцайту.

Напомним, накануне на Генеральной ассамблее НОК были избраны новые члены Национального олимпийского комитета. Среди других, в список членов НОК от спортивных федераций попал Нестор Шуфрич, делегированный федерацией стрельбы из лука и Григорий Суркис – оба были членами пророссийской "Партии регионов", а впоследствии – "Оппозиционной платформы – За жизнь". Это вызвало грандиозный скандал: Андрей Шевченко, ставший одним из четырех вице-президентов НОК, отказался от работы в организации, а Андрей Павелко приостановил свое членство в ней.

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