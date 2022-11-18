"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы.

Шевченко, Суркис и Усик избраны членами НОК Украины

Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойными их", – написал Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, накануне на Генеральной ассамблее НОК были избраны новые члены Национального олимпийского комитета – Шевченко вошел в список из 39 физических лиц, способствующих развитию спорта. Кроме того, легенда украинского футбола стала одним из 4-х вице-президентов.

К слову, в список членов НОК от спортивных федераций среди других попал Нестор Шуфрич, делегированный федерацией стрельбы из лука и Григорий Суркис – оба были членами пророссийской "Партии регионов", а впоследствии – "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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