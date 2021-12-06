Шахтер вернулся к борьбе за 24-летнего француза и сделал предложение "нероверди" по поводу подписания, сообщает TuttoMercatoWeb .

Аталанта готова обменять россиянина на Бога

Сассуоло хочет выручить за Бога 18 миллионов евро. "Горняки" же предложили 10 миллионов и Манора Соломона, которого Transfermarkt оценивает в 20 млн. Главным претендентом на игрока считают Аталанту, которая якобы уже согласовала с Жереми контракт .

К слову, вингер Сассуоло провел в текущем сезоне 9 поединков, в которых отличился тремя ассистами. Звезда Шахтера же принял участие в 24 встречах, отличившись тремя голами и двумя результативными пасами. Контракты Соломона с "горняками" и Бога с "нероверди" рассчитаны до лета 2023 года.