Команда из Бергамо серьезно настроена на завершение переговоров по поводу Жереми Бога.

Вингер Сассуоло очень близок к переходу в Аталанту уже зимой. Такой трансфер оценивается в 15-18 миллионов евро, сообщает Calciomercato .

Аталанта согласовала контракт с Богом – форварду приписывали интерес Шахтера

Сейчас бергамаски рассматривают вариант с обменом своего полузащитника Алексея Миранчука на Жереми Бога. Такое развитие событий Сассуоло полностью устроило бы.

К слову, в текущем сезоне россиянин Миранч ук провел на футбольном поле 9 неполных матчей и отличился ассистом. Француз Бога записал в свой актив 8 поединков и три результативных паса.