Аталанта готова обменять россиянина на Бога
Команда из Бергамо серьезно настроена на завершение переговоров по поводу Жереми Бога.
Вингер Сассуоло очень близок к переходу в Аталанту уже зимой. Такой трансфер оценивается в 15-18 миллионов евро, сообщает Calciomercato.
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Сейчас бергамаски рассматривают вариант с обменом своего полузащитника Алексея Миранчука на Жереми Бога. Такое развитие событий Сассуоло полностью устроило бы.
К слову, в текущем сезоне россиянин Миранчук провел на футбольном поле 9 неполных матчей и отличился ассистом. Француз Бога записал в свой актив 8 поединков и три результативных паса.
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