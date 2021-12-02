Аталанта договорилась с Жереми Бога о подписании контракта до лета 2026-го, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Впереди у бергамасков завершающий этап переговоров с Сассуолло относительно суммы компенсации за переход. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего француза в 20 млн евро.

Раньше одним из претендентов на Жереми называли Шахтер. В прошлом сезоне Серии А он провел 27 матчей, в которых отличился 4-мя голами и двумя ассистами.

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