Аталанта согласовала контракт с Бога – форварду приписывали интерес Шахтера
10:14 - Читати українською
Нападающий Сассуоло Жереми Бога станет одноклубником Руслана Малиновского.
Аталанта договорилась с Жереми Бога о подписании контракта до лета 2026-го, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
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Впереди у бергамасков завершающий этап переговоров с Сассуолло относительно суммы компенсации за переход. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего француза в 20 млн евро.
Раньше одним из претендентов на Жереми называли Шахтер. В прошлом сезоне Серии А он провел 27 матчей, в которых отличился 4-мя голами и двумя ассистами.
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