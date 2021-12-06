Шахтар повернувся до боротьби за 24-річного француза і зробив пропозицію "нероверді" щодо підписання, повідомляє TuttoMercatoWeb.

Аталанта готова обміняти росіянина на Бога

Сассуоло хоче виручити за Бога 18 мільйонів євро. "Гірники" ж запропонували 10 мільйонів та Манора Соломона, якого Transfermarkt оцінює аж у 20 млн. Головним претендентом на гравця вважають Аталанту, яка нібито вже узгодила з Жеремі контракт.

До слова, вінгер Сассуоло провів у поточному сезоні 9 поєдинків, у яких відзначився трьома асистами. Зірка Шахтаря ж взяв участь у 24 зустрічах, відзначившись трьома голами й двома результативними пасами. Контракти Соломона з "гірниками" і Бога з "нероверді" розраховані до літа 2023 року.

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