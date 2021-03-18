Шахтер – Рома: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы
Донецкий Шахтер принимает итальянскую Рому в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Шахтер – Рома начнется на столичном НСК Олимпийский в 19:55 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1", а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
Шахтер – Рома: где смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы
Стартовые составы команд:
Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко – Майкон – Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Соломон – Мораес
Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Бондарь, Фернандо
Рома: Лопес – Ибаньес, Кристанте, Кумбулла – Карсдорп, Диавара, Вильяр, Спинаццола – Карлес Перес, Педро – Майораль
Запасные: Миранте, Фузато, Пеллегрини, Джеко, Сантон, Манчини, Бруно Перес, Калафьори, Эль-Шаарави